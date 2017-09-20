Malatya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Malatya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Malatya, İstanbul ve Adıyaman'da 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.