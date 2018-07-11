Malatya'da dondurma fabrikasında yangın

Malatya İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde dondurma üretimi yapan fabrikanın ambalaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 7 araç ve 35 personelle yangına müdahale ediyor.

Ekipler, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangına 5 ayrı noktadan müdahale ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle seferber olduklarını söyledi.

Yangına 6 su tankeri, 7 itfaiye aracı ve 35 personelle 5 ayrı noktadan müdahale ettiklerini belirten Acar, "İlk dakikadan itibaren herhangi bir fabrikaya sıçramasını engellemek için tedbirimizi aldık. Şu an yangın kontrolümüz altında ama yangın devam ediyor" dedi.

Hem köpük hem de suyla alevlere müdahale ettiklerini dile getiren Acar, yangın dolayısıyla herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını aktardı.

Kaynak: AA