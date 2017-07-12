  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Malatya'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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Malatyada DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca kentte örgüte ait olduğu iddia edilen ve yaşı küçük çocukların eğitim gördüğü örgütün sözde "medresesine" de operasyon düzenlendiği ve arama yapıldığı öğrenildi.

Aramalarda örgüte ait çok miktarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. 

Etiketler: malatya, DEAŞ
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