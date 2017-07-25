Malatya'da 'Bylock' operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce FETÖ ile bağlantılı olan ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. AA