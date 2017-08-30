Malatya'da baraj gölüne düşen kişi boğuldu

Malatya'da ilaçlama tankına su doldurmak isterken baraj gölüne düşen kişi boğularak hayatını kaybetti.
İlaçlama tankına su doldurmak için Sultansuyu Barajı Karapınar mevkisine gelen Osman Yılmaz (57), tanka su doldurduğu sırada dengesini kaybederek baraja düştü.
Yılmaz'ın çocuklarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ve kurtarma ekipleri, barajda çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından Yılmaz'ın cesedine ulaştı.
Osman Yılmaz'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.