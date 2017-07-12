Malatya'da 2 PKK'lı yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma ve propagandası yapma suçundan aranan 2 kişi mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere geldikleri Malatya'da gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan A.E'nin Malatya'da orman işçisi olarak çalıştığını belirledi.

Yapılan teknik takibin ardından A.E, ekiplerce gözaltına alınarak Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ekipler, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan M.K'nın mevsimlik işçi olarak Malatya'da çalıştığını tespit etti. M.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.