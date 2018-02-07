  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Malatya ve çevresi için sis ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis, pus, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

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Malatya ve çevresi için sis ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus ile yer yer buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaş ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bölgede gün içinde havanın, yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçmesinin tahmin edildiği dile getirilen açıklamada, hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, rüzgarın kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin öngörüldüğü kaydedildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, meteoroloji, malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman
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