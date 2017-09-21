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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kamu personeli gözaltına alındı.

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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "Kamu Hastaneleri, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı" memurlarından oluşan yapılanmasına yönelik Malatya ve Adıyaman'da 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve halen çalışanların da bulunduğu 9 kamu personeli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sırasında ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Etiketler: malatya, FETÖ/PDY
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