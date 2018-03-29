Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere Malatya ve Kilis'te operasyon düzenledi.
6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda adli tıp doktoru C.G., öğretmen N.S. ile serbest meslek sahipleri K.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA