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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

5 ilde yürütülen Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. 

Malatya merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Giresun ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında öğrenci, özel okul öğretmeni, büro işçisi, inşaat mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından 16 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor. 

Kaynak: AA

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