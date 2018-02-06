  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.766
    EURO 4.666
  • BIST 115457.3
    ALTIN 160.675
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

3 ilde gerçekleştirilen Malatya merkezli FETÖ operasyonunda, daha önce açığa alınan 14 emniyet personeli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce görevlerinden açığa alınan emniyet personeline yönelik operasyon düzenledi.

Malatya, Zonguldak ve Elazığ'da 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, daha önce açığa alınan bir emniyet amiri, 2 komiser, komiser yardımcısı ile 10 polis memuru gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanabilmesi için başlatılan çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: malatya, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER