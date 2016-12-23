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Malatya merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Eski emniyet personeline yönelik operasyonda gözaltına alanan 23 kişiden, 8'i tutuklandı.

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Malatya merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Konya, İzmir ve Osmaniye'deki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya merkezli Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman, Konya, İzmir ve Osmaniye'deki eş zamanlı operasyonda 23 eski polis gözaltına alınmıştı. AA

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, malatya fetö
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