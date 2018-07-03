Malatya FETÖ davalarında karar

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanan sanıklar E.A, H.İ, U.A. ve eşi E.A. ile avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını ve Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirterek, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık U.A'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, eşi E.A'ya 3 yıl 1 ay 15 gün, H.İ. ve N.A'ya ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA