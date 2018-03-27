  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Maket trafik aracının tepe lambasını çaldılar

Maket trafik aracının tepe lambasını çaldılar

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü'nün yol kenarına koyduğu maket trafik aracının tepe lambası çalındı. 6 kişi gözaltına alındı.

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Maket trafik aracının tepe lambasını çaldılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücüleri uyarmak amacıyla şehrin belirli bölgelerinde yol kenarlarına maket trafik araçları yerleştirdi.

Maket trafik araçlarına, gerçeğe daha çok benzemesi için ikaz lambaları da yerleştirildi.

Samsun-Ordu karayolu Derbent mevkisinde bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası, gece saatlerinde çalındı.

Ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili 4'ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA 

Etiketler: tepe lambası, Samsun, maket, araba
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