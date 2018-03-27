Maket trafik aracının tepe lambasını çaldılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sürücüleri uyarmak amacıyla şehrin belirli bölgelerinde yol kenarlarına maket trafik araçları yerleştirdi.

Maket trafik araçlarına, gerçeğe daha çok benzemesi için ikaz lambaları da yerleştirildi.

Samsun-Ordu karayolu Derbent mevkisinde bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası, gece saatlerinde çalındı.

Ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili 4'ü çocuk 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA