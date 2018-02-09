  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Makedonya Başbakanı Zaev Türkiye'ye gelecek

Makedonya Başbakanı Zaev Türkiye'ye gelecek

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Başbakan Yıldırım'ın daveti üzerine 11-12 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Makedonya Başbakanı Zaev Türkiyeye gelecek

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Makedonya Başbakanı Zaev'in, Başbakan Yıldırım'ın davetine icabetle 11-12 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Yıldırım'ın ziyaret kapsamında, Makedonyalı mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

Türkiye ile Makedonya'nın, kökleri geçmişe uzanan kuvvetli bağlar ve kardeşlik duygularıyla birbirine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağının en temel unsurlarından biri de Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızdır. Makedonya ile ikili ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem atfeden Türkiye, Makedonya'nın ve Balkanların barış ve istikrarı için Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Başbakan Binali Yıldırım
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