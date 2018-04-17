Mahrem imama 18 yıl hapis cezası

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" ve "hiyerarşik yapı içerisinde yer aldığı" iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Hakan Taş ve avukatı katıldı.

Kırşehir ve Yozgat'ta kapılan dershane ve etüt merkezlerinde görev yapan sanık Taş'a, bazı tanık ifadelerinde yer alan, FETÖ'nün Kırşehir'deki bir grup polisin mahrem imamlığını yapması, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock çıkması, örgüt elebaşının çağrısından sonra kapatılan Bank Asya'ya para yatırması ve örgüte müzahir faaliyetlerde bulunması suçlamalarıyla ilgili son sözleri soruldu.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren Taş, örgütün kapatılan kurumlarında maddi durumu için çalıştığını, Bank Asya'yı da faizsiz banka olduğu için tercih ettiğini iddia etti.

Kırşehir'de görev yapan bazı polislerle HTS kayıtlarının sorulması üzerine Taş, o kişilerin dershaneden öğrenci velileri olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık Taş'ı 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA