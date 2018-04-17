  • 17 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.108
    EURO 5.083
  • BIST 109095.78
    ALTIN 177.229
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mahrem imama 18 yıl hapis cezası

Mahrem imama 18 yıl hapis cezası

Kırşehir'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve polislerin "mahrem imamı" olduğu iddia edilen eski öğretmene 18 yıl hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mahrem imama 18 yıl hapis cezası

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" ve "hiyerarşik yapı içerisinde yer aldığı" iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Hakan Taş ve avukatı katıldı.

Kırşehir ve Yozgat'ta kapılan dershane ve etüt merkezlerinde görev yapan sanık Taş'a, bazı tanık ifadelerinde yer alan, FETÖ'nün Kırşehir'deki bir grup polisin mahrem imamlığını yapması, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock çıkması, örgüt elebaşının çağrısından sonra kapatılan Bank Asya'ya para yatırması ve örgüte müzahir faaliyetlerde bulunması suçlamalarıyla ilgili son sözleri soruldu.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren Taş, örgütün kapatılan kurumlarında maddi durumu için çalıştığını, Bank Asya'yı da faizsiz banka olduğu için tercih ettiğini iddia etti.

Kırşehir'de görev yapan bazı polislerle HTS kayıtlarının sorulması üzerine Taş, o kişilerin dershaneden öğrenci velileri olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık Taş'ı 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem imam, mahkeme, Kırşehir, FETÖ davası, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER