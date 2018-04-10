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Buradasınız : » » "Mahrem imam" ve eşi hücre evinde yakalandı

"Mahrem imam" ve eşi hücre evinde yakalandı

FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen "mahrem imam" ile "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen eşi, Ankara'daki hücre evinde gözaltına alındı.

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&quot;Mahrem imam&quot; ve eşi hücre evinde yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla soruşturmalarına devam ediyor. Başsavcılık daha önce yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'nün kapatılan okullarında da görev aldığı tespit edilen M.E.E. ve eşi A.E, gözaltına alındı.

Zanlı ve eşi sorgulanmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.E.E'nin, FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 mahrem imamdan sorumlu imam olduğu belirtildi.

Örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen A.E'nin de hakkındaki yakalama kararına rağmen "FETÖ'nün çocuk yapın talimatı" doğrultusunda hareket ederek hamile kaldığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem imam, Kırşehir, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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