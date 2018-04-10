"Mahrem imam" ve eşi hücre evinde yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla soruşturmalarına devam ediyor. Başsavcılık daha önce yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'nün kapatılan okullarında da görev aldığı tespit edilen M.E.E. ve eşi A.E, gözaltına alındı.

Zanlı ve eşi sorgulanmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

M.E.E'nin, FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 mahrem imamdan sorumlu imam olduğu belirtildi.

Örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen A.E'nin de hakkındaki yakalama kararına rağmen "FETÖ'nün çocuk yapın talimatı" doğrultusunda hareket ederek hamile kaldığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA