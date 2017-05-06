'Mahrem imam' soruşturmasında 29 tutuklama

FETÖ'nün emniyetteki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturmada daha önce gözaltına alınan 33 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan Hakimlik, 29 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları gerekçesiyle, 26 Nisan'da 3 bin 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara'da yakalanarak gözaltına alınan 158 kişiden tutuklananların sayısı 53'e ulaştı.