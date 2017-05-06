  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » 'Mahrem imam' soruşturmasında 29 tutuklama

'Mahrem imam' soruşturmasında 29 tutuklama

FETÖ'nün emniyetteki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturmada daha önce gözaltına alınan 33 şüpheliden 29'u tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mahrem imam soruşturmasında 29 tutuklama

FETÖ'nün emniyetteki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturmada daha önce gözaltına alınan 33 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

 Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan Hakimlik, 29 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları gerekçesiyle, 26 Nisan'da 3 bin 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara'da yakalanarak gözaltına alınan 158 kişiden tutuklananların sayısı 53'e ulaştı. 

Etiketler: mahkeme, fetö, mahrem imam soruşturması, emniyet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER