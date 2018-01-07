Mahmut Hoca'ya veda

Hababam sınıfında canlandırdığı Mahmut Hoca karakteriyle adeta hafızalara kazınan, Türk Sineması'nın çınarlarından Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Sanatçının kızı Güner Özkul törende yaptığı konuşmada, babasının hastalığı ve vefatının sonrasındaki süreçte verdikleri destekten ötürü Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'a ve tüm soranlara teşekkür etti.

Özkul, "Bu duyguyu çok iyi bilirsiniz. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur ve burada olduğunuz için çok mutludur. Onu uğurlamak için alkıştan daha duyarlı bir şey düşünemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ve sanatçının eşi Suna Selen'in de katıldığı törene, aralarında Hababam Sınıfı filminden rol arkadaşı olan ve filmde "Hayta İsmail" rolüyle hatırlanan Ahmet Arıman, oyuncular İlyas Salman, Nuri Alço, Ferdi Atuner, Coşkun Göğen, Ulvi Alacakaptan, Behzat Uygur ve Orhan Alkaya katıldı.

Sanatçının cenazesi Hababam Sınıfı ve Gülen Gözler filmleriyle tiyatro oyunlarından kısa görüntülerin de sunulduğu törenin ardından alkışlar eşliğinde Teşvikiye Camisine uğurlandı.

Usta oyuncunun için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

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