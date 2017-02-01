  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Mahkumları taşıyan araç bariyerlere çarparak devrildi

Silivri Cezaevinden Çağlayan Adliyesine mahkum götüren cezaevi aracı Mahmutbey Viyadüğü'nde yoldaki bariyere çarparak devrildi.

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Mahkumları taşıyan araç bariyerlere çarparak devrildi

Alınan bilgiye göre, Silivri Cezaevinden 2 mahkumu Çağlayan Adliyesine götüren 34 ZPD 82 plakalı cezaevi aracı, Bağcılar Mahmutbey Viyadüğüne geldiğinde, yol kenarındaki bariyere çarparak yan yattı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, mahkumları ve personeli araçtan çıkardı.

Araçtaki 2 mahkum ve cezaevi personeli, Metris Cezaevinden gönderilen başka bir araçla Çağlayan Adliyesine götürüldü.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, İstanbul Büyüşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri, aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

 

Etiketler: mahkum aracı, silivri cezaevi
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