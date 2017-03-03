  • 03 MART 2017, CUMA

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Mahkemenin 'Kaputaş Plajı' kararı

Kaputaş Plajı'nda yürütülen çalışmaların Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Korunması Sözleşmesi'ne aykırılık taşıdığı gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı.

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Mahkemenin Kaputaş Plajı kararı

Antalya'nın Kaş ilçesinde birinci derece sit alanı olan Kaputaş Plajı'nın B tipi mesire yeri olarak tescilinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Korunması Sözleşmesi'ne aykırılık taşıdığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme, uygulamayı hukuka aykırı bulmadı.

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneğinin 1. derece sit alanı olan Kaputaş Plajı'nın B tipi mesire yeri olarak tescilini sağlayan Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararının kamu yararına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle açtığı davada karara vardı.

Mahkeme, her iki komisyonun aldığı kararlarda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, kararların yürürlükteki kıyı mevzuatına uygun olduğuna, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Sivil toplum kuruluşlarının avukatı Tuncay Koç, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, yapılan işlemlerle plajın doğal morfolojisinin tamamen yok edildiğinin daha önce bilirkişi raporunda da yer aldığına işaret etti. Koç, mahkemenin, bunun uygulamadan kaynaklı bir hata olduğunu, sadece verilen kararın mevzuata uygun olup olmadığına bakarak, açtıkları oldukları davayı reddettiğini savundu. Koç, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. AA

Etiketler: antalya, Kaş, kaputaj plajı, mesire yeri, mahkeme
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