Mahkeme kursiyerleri kandıran darbecilere acımadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 164 sanık hakkında açılan davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, kursiyerleri "güvenli bölge" diyerek, Genelkurmay Başkanlığına götüren subaylar Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Darbe girişiminde yer almadığı tespit edilen 100 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme, olay gecesi darbeden haberi olduğu dijital verilerin incelenmesi ve mahkeme aşamasındaki yargılama sonucunda ortaya çıkan 60 sanığa da müebbet hapis cezası verdi.

Firari sanık eski kurmay başkanı kurmay albay İlhami Polat'ın talimatı ile güvenli bölge diye helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığına götürülen kursiyerlere boş tüfekler dağıtıldığı tespit edilmişti.

Kursiyerlerin bir kısmının karargahın mescidine, diğer kalanlar ise hizmet tabur binasının bodrum katına sığındıkları, sabah saatlerinde ise polise teslim oldukları belirlenmişti.

Beraat eden kursiyerler

Söz konusu kursiyerler, yargılama aşamasında FETÖ'cü komutanlar tarafından kandırıldıklarını belirterek, onlardan şikayetçi olduklarını ifade etmişti. Haklarında beraat kararı verilen kursiyerlerin isimleri şöyle:

"Abdülkadir Berk, Adnan Elçiboğa, Ahmet Aksu, Ahmet Demir, Ahmet Kızıkoğlu, Ahmet Konuklar, Ahmet Ülüş, Anıl Aysel, Arif Karataş, Batıkan Türkdönmez, Batuhan Kaya, Bayram Altunbaş, Bekir Yıldırım, Bekir Can Sinmez, Beşir Karadaş, Bilal Eken, Bilal Karaduman, Cemil Turan, Cengiz Bozyiğit, Cihan Yapıcı, Ebubekir Dere, Emrah Aydın, Emre Atalan, Emre Yıldız, Emrullah Önlü, Engin Dağcı, Engin Taşçı, Ercan Gelgül, Ercüment Han, Erdem Duman, Eyüp Akdemir, Faruk Güraslan, Fatih Acar, Fatih Gül, Fatih Uluçam, Gökhan Yıldız, Hakan Sakka, Harun Zengin, Hasan Doğru, Hasan Hınçal, Hüseyin Duman, İbrahim Çağlayan, İbrahim Güleş, İdris Akbıyık, İdris Gündüz, İhsan Tunç, İlyas Kurt, İsa Tüfenk, İsmail Çetiner, İsmail Demir, İsmail Erkan, İsmail Mesci, İsmail Yalım, Korkmaz Kazan, Kürşat Arda Koca, Mahmut İşler, Mehmet Akdoğan, Mehmet Akgül, Mehmet Ay, Mesut Kaya, Metin Atak, Mikail Şener, Muhammed Bayazit, Muhammed Furkan Gündüz, Muhammed Özgüç, Muharrem Sezer, Muhittin Onur Atasever, Murat Arslan, Murat Elçiçek, Murat Gençoğlu, Murat Orbay, Murat Oruç, Murat Özdoğan, Mustafa Şahin, Mustafa Kemal Kukul, Nevzat Atik, Nurettin Kaylıalp, Okan Durna, Oktay Şahin, Orhan Kırtürk, Osman Atabay, Ozan Özgen Şahin, Ömer Aslan, Sedet Taşabat, Semin Mantar, Serdar Edik, Sinan Akkaya, Şahin Kara, Turgut Şahin, Uğur Doğan, Uğur Ertürk, Vedat Ayaz, Vedat Sevimli, Yasin Demirel, Yasin Koca, Yunus Emre Bilgin, Yusuf Bilgin, Yusuf Koç, Zekeriya Tüzün ve Emre Çalışkan."

AA