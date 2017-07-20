  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ sanığı yakınına gözaltı

Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ sanığı yakınına gözaltı

Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyetinin ara kararına tepki gösterip küfreden sanığın ağabeyi gözaltına alındı.

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Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ sanığı yakınına gözaltı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme heyetinin verdiği ara karara tepki gösterip küfreden sanığın ağabeyi gözaltına alındı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu 6 sanık, İskenderun'daki, 2'si ise Kahramanmaraş'taki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile tanık ve avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme başkanı, "ByLock" kullandığı tespit edilen sanıklarla ilgili tanıkların beyanlarını dinledi.

Mahkeme heyeti daha sonra ara kararında, tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine, diğerlerinin de mevcut hallerinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Bu sırada mahkeme salonunda izleyici olarak bulunan ve tutukluluğunun devamına karar verilen sanıklardan Serhat Ş'nin ağabeyi M.F.Ş. mahkeme heyetine bağırıp küfür etti.

Bunun üzerine görevli polislerce salondan çıkartılan M.F.Ş. gözaltına alındı. AA

Etiketler: hatay, fetö
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