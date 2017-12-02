Mahkeme, hakim ve savcıların sayısı arttı

Adalet Bakanlığınca, yargılamaların hızlı ve etkin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler sonucu mahkeme ile hakim ve savcı sayısı son 15 yılda yüzde 70'in üzerinde arttı.

2002 yılından itibaren adli ve idari yargıda hızlı karar verilmesi için yeni mahkemelerin kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda adli yargıda 2002'de 3 bin 581 olan mahkeme sayısı, son 15 yılda 2 bin 714 yenisinin kurulmasıyla 6 bin 295'e çıktı. İdari yargıda ise 146 olan mahkeme sayısı 195'e yükseldi. Böylece 2002'den bu yana adli ve idari yargıdaki toplam mahkeme sayısı yüzde 74 artış göstererek 6 bin 490 oldu.

Adalet Bakanlığınca, bu düzenlemelerin yanı sıra yargı teşkilatının verimliliği dikkate alınarak iş yükü az olan mahkemelerin kapatılması, ihtiyaç duyulan alanlarda ilave mahkemelerin kurulması planlanıyor.

Mahkemelerin görevlerini gerektiği gibi yapabilmesi amacıyla hakim ve cumhuriyet savcısı ile adliye personelinin de yeterli düzeyde olması için çalışmalar gerçekleştirildi.

Yargıda 2002'de 9 bin 349 olan hakim ve cumhuriyet savcısı sayısı 16 bin 121'e çıktı.

Adalet teşkilatında yardımcı personel sayısında da artışlar görüldü. 2002'de 26 bin 274 olan yardımcı personel sayısı yüzde 120 artarak 57 bin 724'e yükseldi.

Kaynak: AA