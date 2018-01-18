Mahkeme başkanından sanığa "Tarzını düzelt" uyarısı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında otuz yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 18. duruşması yapıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanıkla taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Tutuklu sanık er Ener Salcan savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savcılıkta ve Sulh Ceza Mahkemesinde verdiği ifadeleri kabul etmeyen Salcan, savunmasını yaparken mahkeme heyetine hitaben iki sefer, "Dikkatle dinlemenizi istiyorum" ifadelerini kullanması üzerine Mahkeme Başkanı Taner Akıncı tepki gösterdi.

Başkan Akıncı, "Tarzını düzelt. Bir daha böyle şeyler söyleme. Herkes seni zaten dikkatli dinliyor." uyarısı yapınca Salcan "Peki efendim." dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, 22 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA