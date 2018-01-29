Mahkeme Başkanından FETÖ sanığının avukatına "Haddini bil" tepkisi

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen, aralarında dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Serdar G.'nin de bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Serdar Güngör ile dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Ö, Astsubay Murat A, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 sanık hazır bulundu.

Dönemin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ömer T. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Dönemin İl Jandarma Komutanı Serdar G, savunmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan örgütün sözde sıkıyönetim komutanı ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Ali A'nın daveti üzerine tugaya gittiğini söyledi.

Sıkıyönetim ilanından haberinin olmadığını öne süren Serdar G, "Ali A. bana darbe var demedi 'gel çay içelim' diye çağırdı. O benim amirim bunun üzerine ben de tugaya gittim. Tugayda bulunduğumuz süre içinde birkaç kez çıkmaya çalıştık ama olmadı. Daha sonra resmi makam telefonundan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Ali L. aradı, telefon Yarbay Kamil Ö.'deydi bana verdi. Nerede olduğumu sordu tugayda olduğumu söyledim. Geri dönmemizi ve alaya gittiğinde görüşmemizi söyledi. Daha sonra oradan ayrıldık Ali L'yi kaç defa aradım ulaşamadım." ifadesini kullandı.

Ali A'nın Emniyet Müdürü, AK Parti İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın evlerine ekip göndermesini istediğini ancak bu isteği yerine getirmediklerini anlatan Serdar G, şöyle devam etti:

"Saat 01.50'de Ali A. beni aradı emirlerime uymuyorsun, seni sıkıyönetim mahkemelerinde yargılayacağım. Ben Kamil yarbaya 'bunlar bize saldıracak tedbir alalım' dedim. Bu işler bittikten sonra saat 02.06'da valiyi aradım ve emirlerini dinledim. O gece tek bir jandarma dışarı çıkmadı. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Vali Erzurum'daydı Kars'a gelmek istiyordu. Biz Valimizi darbeciler daha dışarıdayken Horasan'dan aldık getirdik. Emniyet alan jandarma ekiplerine 'Valiyi darbecilere teslim etmeyeceksiniz gerekirse çatışacaksınız, Valiyi sağ salim getireceksiniz' emrini verdim. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum. Vatan haini değilim."

"Herkes haddini bilsin görevini yapsın"

Dönemin Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Ömer T. de herhangi bir bilgiye sahip olmadan tugaya gittiğini öne sürerek, "Ali A'nın makam odasına girmedim kısa bir süre bulundum. Hiçbir toplantıya katılmadım. 15 Temmuz'da sıkıyönetim emrini görmedim, emniyetin elektriklerinin kesilme işinde ne emir verildiğini bilmiyorum, böyle bir olaya katıldığıma dair beyan yok." dedi.

İl Jandarma Komutanı Serdar G, savunma yaptığı sırada tutuksuz yargılanan başçavuş Bahadır Ç, mahkeme heyetine bir belge sundu.

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu'nun belgenin konusunu açıkladıktan kısa bir süre sonra Serdar G'nin avukatı belgenin içeriğinin söylenmediğini iddia etti. Avukatın "Savcıyla da aranızda notlar geziyor biz göremiyoruz" demesi üzerine Kasapoğlu, duruma tepti gösterdi. Kasapoğlu, "Herkes haddini bilsin görevini yapsın. Ben bunu heyete hakaret olarak değerlendiriyorum. Daha iyisini yapacağınıza inanıyorsanız siz gelin buraya oturun. Herkes haddini bilsin." dedi.

Bu olay üzerine Kasapoğlu, sanıklardan mahkeme heyetine gelen belgeleri mübaşir aracılığıyla sanık avukatlarına gösterdi.

Sanıkların 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar dönemin Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar G, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Ö, İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ömer T, Astsubay Murat A'nın yanı sıra tutuksuz yargılanan 7 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA