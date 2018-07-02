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Mahir Ünal'dan Akşener'e başkan yardımcılığı teklifiyle ilgili iddialara yalanlama

AK Parti Sözcüsü Ünal, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarıyla ilgili böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.

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Mahir Ünaldan Akşenere başkan yardımcılığı teklifiyle ilgili iddialara yalanlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarını yalanladı.

Ünal, basında yer alan iddialara şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Meral Akşener, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
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