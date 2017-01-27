Mahalleyi kayak pistine çevirdiler

Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup çocuk, kayaklarını ayaklarına taktıktan sonra, mahalle içerisindeki dağın yamacında 100 metre uzunluğunda kayak pisti oluşturdu.

Mahallenin sakinlerinden Vedat Gök, çocukların kendilerine göre pist yaptıklarını ve tatillerini mahallede kayakla geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Mahallemizin, komşularımızın çocukları çok güzel pist yapmışlar. Zor şartlarda da olsa güzel kayak kayıyorlar. Ben de büyükleri olarak onları bir araya getiriyorum. Gün içinde kayakla atlama ve slalom yarışları yapıyoruz. Ardından çocuklara çay ikram ediyorum. Bu şekilde sporcu olmaları için çaba sarf ediyorum."

Mahallede oynayan çocuklardan Enis Gök ise (13) okullar tatil olur olmaz kayak pisti açtıklarını ifade ederek "Kayak pistimiz çok güzel oldu. Biz ara sıra kayak merkezinde gidiyoruz ancak bizim pistimizde kayak yapmak daha güzel. Atlama ve zıplama daha rahat yapıyoruz. Ayrıca burada diğer çocuklara da kayak öğretiyoruz." dedi.

Gök, kayak sporunun çok zevkli olduğunu, herkesin kayak yapması gerektiğini dile getirdi.

Mahallenin küçük çocukları da kayak yapan ve birbirleriyle yarışan ağabeylerine alkışla destek veriyor.