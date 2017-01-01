Mağdura 'mobil ifade kiti' kolaylığı

emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 14 Ekim 2014 tarihinde 68 ilde başlatılan "Hizmetin Yerinde İfası Projesi" kapsamındaki faaliyetlerin olumlu etkilerinin ardından ülke genelindeki polis merkezlerine bin 775 "mobil ifade alma kiti" dağıtıldı. Bu kapsamda 2 bin 427 personele de kurs verildi.

Karakola gitmeden ifade almayı kolaylaştıran tablet ve yazıcıdan oluşan mobil ifade alma kiti aracılığıyla alınan bilgiler internet üzerinden anında POLNET'e yükleniyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri projenin hayata geçirildiği 14 Ekim 2014'ten o yılın sonuna kadar 58 bin 749, 2015'te 177 bin 483, 2016'da ise 141 bin 866 kişiye hizmet verdi.

Karakola gitmeden ifade verdiler

Üç yıllık süreçte 378 bin 98 kişinin karakola gitmesine gerek kalmadan iş yerinde, evinde veya olay yerinde ifadesi "mobil kitler" aracılığıyla alındı.

Karakol dışında ifadesi alınanlar arasında 3 bin 961 engelli ile 36 bin 783 hasta vatandaş da yer aldı. Çeşitli nedenlerle bilgisine başvurulanların yaklaşık yüzde 8'ini 18 yaş altı, yüzde 87'sini 18-65 yaş aralığı, yüzde 5'lik kısmını ise 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturdu.

Polisin iş yerinde, evinde veya olay yerinde ifadesine başvurduğu kişilerin yüzde 27'si hırsızlık, yüzde 17'si kasten ya da taksirle adam yaralama, yüzde 14'ü trafik kazası, yüzde 42'si ise mala zarar verme, tehdit-hakaret, yankesicilik gibi diğer suçların mağdurları oldu.