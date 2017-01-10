Mağdur kadınlar erkek polise ifade vermeye çekiniyor

Adalet Bakanlığınca üç ildeki şiddet mağduru kadınlar ve çeşitli meslek mensuplarıyla görüşmeler yapılarak hazırlanan raporla mağdur kadınların, erkek polis memurlarına ifade vermeye çekindikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca kadına yönelik şiddetin ortaya çıkardığı sonuçların mağdur hakları açısından ele alınması ve suç mağduru kadınların adli süreçte karşılaştıkları güçlüklerin tespit edilmesi amacıyla araştırma yapıldı.

Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, araştırma kapsamında Ankara, Muğla ve Samsun'da belirlenen 30 şiddet mağduru kadınla bireysel görüşmeler gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra 14 hakim, 14 Cumhuriyet savcısı, 8 avukat, 18 zabıt katibi ile mübaşir, 20 polis memuru, 20 jandarma personeli, 36 sosyal hizmet uzmanı ve psikolog olmak üzere 130 meslek mensubuyla da görüşmeler yapıldı.

Araştırmanın ardından "Adli Süreçte Mağdur Kadınlar" başlığıyla hazırlanan raporda ise yapılan görüşmeler sonrasında yapılması gereken yeni düzenlemelerin ve kadınların yaşadıkları sorunların altı çizildi.

Mağdur kadınların talepleri alındı

Hazırlanan rapora göre, kadınlar, ifade alan memurun erkek olmamasını talep etti. İfade sırasında çok sayıda polis memurunun aynı ortamda bulunmasından da rahatsız olduklarını belirten kadınların, özellikle cinsel istismarın söz konusu olduğu durumlarda yaşananları, erkek polis memurlarına anlatmakta zorluk çektiklerine raporda yer verildi.

Adli süreçle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıklarını, bazen dilekçe bile yazmakta zorlandıklarını ifade eden şiddet mağduru kadınlar, soruşturma ile dava süreçlerinde hakim ve savcıların tutumlarından ise genel olarak memnun olduklarını kaydetti.

"Kadın Polisi' birimi kurulsun"

Raporda ayrıca, şiddet mağduru kadınların, adli sürecin hızlandırılması, olaydan itibaren avukat sağlanarak, hukuki destek verilmesi, boşanma davası açabilmek için devletin dosya masrafı ve vekalet ücreti almaması, cezaların caydırıcı olması, hayati tehlikesi olan kadınları koruyacak ek önlemler alınması, kadına yönelik şiddet konusuyla çalışan personelin eğitilmesi gibi beklentilerinin olduğu da yer aldı.

Araştırmaya katılan hakim, savcı ve avukatlar ise kadına yönelik şiddet konusunda çalışan mahkeme ve savcıların bulunması, kadına şiddet olaylarında gizli tanık dinlenmesi gibi öneriler sundu. Hakim, savcı ve avukatlar, "Çocuk Polisi" gibi ayrı çalışan "Kadın Polisi" biriminin kurulmasını teklif etti.