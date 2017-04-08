  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Maden ocaklarındaki sığınma odaları hakkında tebliğ yayımlandı

Maden ocaklarındaki sığınma odaları hakkında tebliğ yayımlandı

Maden iş yerlerinde olacak sığınma odalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğe göre işveren, bu odaları kişisel solunum koruma cihazları bulundurarak kuracak.

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Maden ocaklarındaki sığınma odaları hakkında tebliğ yayımlandı

"Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30'uncu maddesinde belirtilen yer altı maden iş yerlerinde kurulacak sığınma odalarına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre işveren, sığınma odalarını acil durum senaryosunu göz önünde bulundurmak şartıyla çalışanlarda kişisel solunum koruma cihazları bulundurarak kuracak.

Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç sığınma odaları, çalışma alanlarına en fazla 700 metre uzaklıkta olacak şekilde yapılandırılacak.

Sığınma odaları, çalışma alanlarının temiz hava girişi sağlayan kuyu dibine veya insan naklinin gerçekleştirildiği ana ve bağlantı yolları kullanılarak yeryüzüne olan mesafesinin 700 metreyi aşması durumunda inşa edilecek.

Acil durum senaryosuna göre, mesafeler gerekli görülmesi halinde azaltılabilecek, sığınma odalarının sayıları da artırılabilecek. Bu odaların kurulma zorunluluğunun bulunmadığı hallerde sığınma odasının kurulup kurulmayacağı kararlaştırılacak.

Sığınma odasının kurulmasına gerek görülmemesi halinde çalışanların acil durumlarda kişisel solunum koruma cihazı ile tahliye edilebileceği hususu sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecek.

İşveren bu odaları yangın, patlama, göçük, zehirli veya boğucu gazların açığa çıkması gibi durumlarda kullanılmak üzere her zaman kullanıma hazır vaziyette bulunduracak.

Acil durum planında sığınma odasının konumunu ve sığınma odalarında bulunan kişilerin kurtarılmasına yönelik hususlar belirtilecek.

Sığınma odaları temiz hava giriş yolları öncelikli olmak üzere vardiyadaki çalışan sayısı, sığınma odasının kapasitesi ile ortaya çıkabilecek muhtemel acil durum senaryoları göz önünde bulundurularak konumlandırılacak ve sığınma odalarının sayısı belirlenecek.

Çalışma esnasında acil durumların belirlenmesinde maden iş yerinin kapsamlı muhtemel acil durum senaryoları esas alınacak.

Hayat hattı ile erişime mümkün hale getirilecek sığınma odaları, amacı dışında kullanılamayacak.

İşveren bu tebliğin yayımı tarihinden önce mevcut bulunan sığınma odalarının belirtilen şartlara uygun hale getirilmesini tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2018'e kadar tamamlayacak. AA

Etiketler: maden, maden ocakları, sığınma odaları
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