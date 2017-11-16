Maden denetimlerinde yeni dönem

''İşletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans''...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu sloganla duyurduğu madencilikteki yeni modelin ilk uygulaması başladı.

Maden ocakları, işletme güvenliği açısından barındırdığı tehlikenin büyüklüğüne göre 3 gruba ayrıldı.

Kırmızı, sarı ve mavi... Denetimler de tehlike boyutuna göre sıklaştırılıyor.

Tüm yer altı kömür ocakları ile yılda 100 bin tondan fazla üretim yapan yer altı metal maden ocakları, kırmızı grupta.

Bu gruptaki riskli kömür madenleri 3 ayda bir denetlenecek.

Amaç; ocaklarda en küçük bir riskin bile anında tespiti ve önlem alınması...

Afyonkarahisar'daki İscehisar bölgesi mermer ocakları ve İstanbul Cebeci bölgesi ocakları da yılda 4 kez denetlenecek.

Üretimi yılda 100 bin tondan az olan yer altı metal ile 500 bin tondan az olan açık ocaklar sarı risk grubunda.

Yılda en az iki kez denetlenecekler.

Kum ve çakıl grubu ocaklardan ise yılda 500 bin tondan fazla üretim yapanlar sarı, az üretim yapanlar ise mavi grupta yer alacak.

Üretimi yılda 100 bin tondan az olan açık ocaklar da mavi grup kapsamında.Ve yılda en az bir kez denetlenecek.

Kaynak: TRT Haber