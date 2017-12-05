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Macaristan'a iltica eden halk oyunları ekibine soruşturma

Halk oyunları ekibinin Macaristan'a ilticasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 dansçı hakkında soruşturma başlattı.

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Macaristana iltica eden halk oyunları ekibine soruşturma

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği Kasım'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yapılan bir organizasyona katıldı. 

Yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan 16 kişilik kafileden 5'i Türkiye'ye döndü. Ancak 11'i Macaristan'da kaldı.

Dernekten 16 kişilik bir ekip, yasa gereği önce yurt dışına çıkabilmek için resmi yazı ile Halk Oyunları Federasyonu'na müracaat etti.

Buradan onay alan kafile sonra Emniyetten gri pasaport yani hizmet pasaportu çıkarttı.

Tüm bu hazırlıkların ardından halk oyunları ekibi 5 ila 10 Kasım'da gerçekleşen etkinlik için 1 Kasım'da Türkiye'den ayrıldı. Ancak kafiledeki 16 kişiden 11'inin Macaristan'a iltica ettiği ortaya çıktı.

Olayda dikkat çeken en önemli nokta Macaristan'a giden dernek üyelerinin tamamının lisanslarının yeni olması.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kafiledeki 16 kişinin isimleri soruşturma gereği gizli tutuluyor.

Şimdi yurt dışına kaçan kişilerin herhangi bir siyasi bağlantıları veya suçlarının olup olmadığı araştırılıyor.

TRT HABER
 

Etiketler: macaristan iltica, Macaristan, halk oyunları ekibi
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