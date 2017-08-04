'Maaşlar himmete göre belirlenirdi'

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesindeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, akademisyenlerin örgütün kapatılan dershanelerinde çalışan öğretmenler için "himmet" topladığı, vermeyen personel ve öğrencilere baskı yapıldığı, çalışanların maaşlarına, verdikleri himmet oranına göre zam yapıldığı bilgisi yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen 14 sanık hakkında hazırlanan ve 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, üniversite kadrosunda örgüt hiyerarşisinin aktif olduğuna dikkat çekildi.

Üniversitenin genel sekreter yardımcısı Erdal Budak'ın idari personelden, Vahap Aktaş'ın ise okutmanlar ve araştırma görevlilerinden sorumlu örgüt abisi olduğu ifade edilen iddianamede, Aktaş'ın örgüte yakın akademisyenlere yönelik yurt dışı gezileri düzenlediği bilgisine yer verildi.

İddianamede, doçent ve profesörlerden sorumlu örgüt abisi olduğu değerlendirilen Ali Genç'in, akademik yükselmelerini de sağladığı kaydedildi.

Üniversitedeki örgüt sorumlularının da sözde "bölge imamı" firari sanık Mehmet Kocatürk'e bağlı olduğu aktarılan iddianamede, Erdal Budak'ın haftada bir üniversitenin yurdunda toplantı yaptığı ifade edildi.

Toplantıya tutuklu sanık Mehmet Fatih Süzer'in konuşmacı olarak katıldığı bildirilen iddianamede, "Terörist elebaşı Gülen'in o hafta ülke gündemine ilişkin yorumlarının izletildiği, öğrencilerden örgüte ait gazete ve dergilere abone olmalarının istediği, örgüte ait dershanelerin kapatılmasından dolayı işsiz kalan öğretmenlere maaş vermek için her bölümün örgüt sorumlusunun yardım adı altında himmet topladığı, vermeyenlerin Budak'a rapor edildiği" bilgisi yer aldı.

"Zamlar himmete göre belirlenirdi"

İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık Kılıç, şunları anlattı:

"Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e ait dershanelerin kapatılmasından dolayı işsiz kalan öğretmenlere maaş vermek için her bölümün cemaat sorumlusu yardım adı altında para toplamaktaydı. Vermeyenlere mobbing uyguluyorlardı. Çalışanların sözleşme zamanı geldiğinde zamlar, himmet verip vermediğine, gazete ve dergi abonesi olup olmadığına bakılarak belirlenmekteydi. Çalışanların maaşları verdikleri himmet ve yardım durumuna göre artmaktaydı."

İddianamede, üniversitenin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğuna ve isminin de bizzat kendisi tarafından verildiğine işaret edildi.