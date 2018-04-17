Maarif Vakfı’ndan Kırgızistan’a iş birliği teklifi

Fırat, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, 9-11 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete ve Türk Maarif Vakfının Kırgızistan'da çalışmalarına başlamak için devam eden süreci değerlendirdi.

Ceenbekov'un Ankara ziyaretini, "çok başarılı ve verimli" olarak nitelendiren ve Kırgız tarafının çok memnun ayrıldığının altını çizen Fırat, 15 Temmuz 2016'dan bu yana belli bir durağanlığın var olduğu Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

Büyükelçi Fırat, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un resmi ziyareti çerçevesinde enerji, tarım, madenleri işletme, ulaşım, bilişim, eğitim gibi konuların yanı sıra Maarif Vakfı'nın faaliyet konusunun da ele alındığını belirtti.

Kırgızistan hükümetine üç farklı teklif

Maarif Vakfı tarafından Kırgızistan hükümetine üç farklı iş birliği teklifi sunulduğunu aktaran Fırat, "Maarif Vakfının Kırgızistan'da faaliyete başlaması için gerekli çalışmalar yürütülüyor. Kırgızistan Eğitim Bakanlığına üç farklı iş birliği teklifi sunuldu. Görüşmeler devam ediyor. Bunu sonuçlandıracaklarını vadettiler. Maarif Vakfının bu yıl ülkede faaliyete başlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Fırat ayrıca eylül ayında Türk Konseyi Zirvesi, Kırgızistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın yapılacağını ve Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 2-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'na Türkiye'den üst düzey katılım olacağını ifade etti.

30 Mart'ta güven mektubunu sunan Büyükelçi Fırat, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için büyük çaba göstereceğini dile getirdi.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün iki ay önce Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelmiş ve vakfın Kırgızistan'da faaliyete başlaması için ülke yönetiminden destek beklediklerini söylemişti.

Kaynak: AA