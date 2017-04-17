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Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Lüleburgazda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Küme Evler mevkisinde, İbrahim Süveyş yönetimindeki 39 TG 777 plakalı otomobil ile Yusuf Ergin Uzlu idaresindeki 59 PT 963 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Uzlu ve otomobilde bulunan yabancı uyruklu İrma Kamer yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan iki otomobilin çarpışma anı bir otoparkın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, Süveyş'in kullandığı otomobilin otoparktan çıktığı sırada, Uzlu idaresindeki otomobille çarpışması yer alıyor. AA

Etiketler: Lüleburgaz, kaza
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