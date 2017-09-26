Lüks otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan Gürcistan plakalı lüks otomobilde, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Köprücek köyü yakınlarında yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dur" ihtarına uymayan ve içerisinde 2 kişi olan Gürcistan plakalı lüks otomobili takibe aldı.

Yaşanan kovalamacanın ardından Gürpınar köyü yakınlarında durdurulan otomobildeki şüphelilerden biri kaçarken, sürücü Yılmaz K. yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lüks otomobilin yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu öğrenildi.