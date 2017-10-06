Lüks otomobil çetesine yönelik operasyon

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Denizli'nin de aralarında olduğu 11 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suç örgütünün elebaşlarının, ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul ederek Türkiye'ye yurt dışından 50 araç sokmak istediklerini söylediği öğrenildi.

Zanlılardan 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 7'si ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan E.Y. (48), N.A. (27), A.C.K. (38) ve A.A. (36) "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üç aylık çalışma sonucu, yurt dışından getirdikleri araçların motor ve şasi numaralarını Türkiye'de, kaza yapmış araçların numaralarıyla değiştirerek sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlenmişti. Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 31 kişi gözaltına alınmış, 12'si Aydın'da olmak üzere 26 lüks otomobile el konulmuştu.