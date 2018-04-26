  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Lüks bir villada 300 kök esrar ele geçirildi

Lüks bir villada 300 kök esrar ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan lüks bir villaya yapılan baskın sonucu 300 kök esrar ve 10 kilogram satışa hazır esrar ele geçirildi, evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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Lüks bir villada 300 kök esrar ele geçirildi

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve önleyici ekipler, şüphe üzerine Beylikdüzü Dereağazı Mahallesi’nde bulunan lüks bir villaya baskın yaptı.

Yapılan baskın sonucu, lüks villada 300 kök yetiştirilmiş esrar, 10 kilogram da satışa hazır kurutulmuş esrar ele geçirdi. Operasyon esnasında evde bulunan 3 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Öte yandan, esrar yetiştirmek için evin içerisine kurulan düzenek, görenleri hayrete düşürdü. Sayım ve tartım işlemini tamamlayan polis ekipleri, ele geçirilen esrarı çuvallara doldurarak el koydu.

Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Villa, lüks, uyuşturucu, operasyon, esrar
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