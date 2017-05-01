  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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LPG tankerindeki yangında kayıp kişinin cesedi bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerine personel taşıyan filikadaki yangının ardından hakkında kayıp başvurusu yapılan Nail Demirci'nin (41) cesedi bulundu.

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LPG tankerindeki yangında kayıp kişinin cesedi bulundu

LPG tankerindeki yangında haber alınamayan kişinin cesedi bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerine personel taşıyan filikadaki yangının ardından hakkında kayıp başvurusu yapılan Nail Demirci'nin (41) cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerine personel taşıyan filikadaki yangının ardından hakkında kayıp başvurusu yapılan Nail Demirci'nin (41) cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, filikada çalıştığı öğrenilen ve olay sonrası kendisinden haber alınamayan Nail Demirci'nin ailesinin başvurusu üzerine dün başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

İzmit Körfezi'nin Tütünçiftlik mevkisine gelen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve deniz polisi dalgıç ekipleri çalışmalara başladı.

Çalışmalar kapsamında, Demirci'ye ait olduğu düşünülen ve kıyafetleri yanık bir erkek cesedi bulundu. Denizden çıkarılan ceset, teşhis için Körfez Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can yaptığı açıklamada, bugün yapılan çalışmalarda bir erkek cesedi bulunduğunu belirterek, "Cesedin Demirci'ye ait olduğu düşünülüyor. Cesedin Demirci'ye ait olup olmadığı, ailesi tarafından yapılacak teşhisle netleşecek." dedi.

Öte yandan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmit Körfezi'nde 29 Nisan'da LPG tankerine mürettebat taşıyan filikada başlayan ve geminin bir kısmına da sirayet eden yangında 9 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: tanker yangını, lpg tankeri
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