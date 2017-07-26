LÖSEV'in 'İyilikler Tırı' Karabük'te

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) "İyilikler Tırı" Karabük'e geldi.

Karabük Kent Meydanı'na park edilen tırdan, lösemili çocuklara ve ailelerine yiyecek, giyecek ve oyuncak yardımı yapıldı.

LÖSEV gönüllüleri de yardımların çocuklara ve ailelere ulaştırılması sırasında görevlilere yardımcı oldu.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Yönetmeni Özge İzmirli, 18 yıldır lösemili çocukların ailelerine yardım ileten bir vakıf olduklarını söyledi.

İzmirli, "İyilikler Tırı'nın Türkiye'nin dört bir yanını dolaştığını ifade eden İzmirli, "Önceki gün Karadeniz Ereğli'de, dün Bartın'daydık. Karadeniz turumuz 2 Ağustos'ta Amasya'da son buluyor. Bu tek seferlik bir etkinlik değil, Türkiye genelinde yapıyoruz. Burada ailelerle buluşuyoruz, kırmızı et, kuru gıda, kıyafet gibi destekleri onlara elden iletiyoruz. Onların dertlerini, sıkıntılarını yüz yüz konuşmuş oluyoruz. İyilikler Tırı'nı gördüğünüzde bizimle tanışabilirsiniz, yardımcı olabilirler, ailelerimizde burada güzel bir etkinlik geçiriyorlar." diye konuştu.

Genel olarak Türkiye'yi dolaştıklarını ancak ailelerin de evlerine gittiklerini aktaran İzmirli, "Ramazan ve kurban derileri bizim için çok önemli. Kurban bağışlarını biz 12 ay boyunca kırmızı et olarak dağıtıyoruz. O nedenle bağışçılarımızın bağışlarını bekliyoruz. Her gün bir ili geziyoruz. Karadeniz turumuz bittikten sonra Marmara ve Ege ile devam edeceğiz." diye ekledi.