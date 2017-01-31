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LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bahama Adaları bandıralı LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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LNG tankeri, Çanakkale Boğazından geçti

Bahama Adaları bandıralı LNG tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren, 118 bin 363 groston ağırlığında ve 290 metre boyundaki Bahama Adaları bandıralı "Lalla Fatma NSoumer" adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Doğalgaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler refakat etti.

Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini ifade etti.AA

Etiketler: Bahama Adaları bandıralı LNG tankeri, çanakkale boğazı
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