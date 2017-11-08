'Liseye giriş sistemi İstanbul'un nüfus hareketliliğini tersine çevirebilir'

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü "Mahallem İstanbul Projesi", liselere girişte uygulanacak yeni sınav sisteminin mahalleler açısından nasıl bir değişim olacağına ilişkin veriler sunuyor.

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, değişen liseye giriş sisteminin İstanbul’un merkezinden çevre ilçelere olan göçün tersine dönebileceğine işaret ettiğini söyledi.

İstanbul’da yer alan 959 mahalleden 420’sinde lise bulunduğunu, geri kalan mahallelerde şu an için herhangi bir lisenin faaliyette olmadığını belirten Şeker, lise bulunmayan mahallelerin önemli bir bölümünün önceden köy olup sonra mahalleye dönüştürülen, nüfusun ve öğrenci sayısının az olduğu yerler olduğunu kaydetti.

İstanbul’da mekansal düzeyde lise yoğunluğunun merkez ilçelerde kümelendiğini aktaran Şeker, "Liseler kurulurken bulunulan bölgenin nüfusu değil, daha çok merkezi bölgeler tercih ediliyor. Örneğin, 189 bin nüfusu olan Beşiktaş’ta 18 lise varken, 795 bin nüfusu olan Esenyurt’ta sadece 17 lise eğitime devam ediyor. Dolayısıyla yeni sistemin İstanbul’un nüfus yapısıyla entegrasyonu zaman alacak." dedi.

"Merkez ilçelerin okul çeşitliliği ve tercih edilme oranı yüksek"

Prof. Dr. Şeker, İstanbul’da en başarılı liselerin hangi bölgelerde yoğunlaştığını incelediklerini ifade ederek, 2017 taban puanlarına göre liseleri kategorize ettiklerini söyledi.

Şeker, buna göre İstanbul’daki en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği ilk 100 lisenin Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Bakırköy, Beşiktaş ve Şişli’de yoğunlaşırken, ikinci 100 lisenin ise bu ilçelerin dışında Ümraniye, Ataşehir, Pendik, Maltepe ve Bağcılar’da kümelendiğini bildirdi.

Şeker, "Dolayısıyla merkez ilçelerin, çevre ilçelere kıyasla okul çeşitliliği ve yüksek tercih edilme oranı açısından göreceli olarak üstünlüğünün olduğu anlaşılıyor. Böylelikle İstanbul’da son yıllarda izlenen kentin merkez ilçelerinden dış ilçelere doğru nüfus hareketliliği tersine dönebilir." diye konuştu.