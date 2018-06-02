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Liseye Geçiş Sınavı yapılırken okul önlerinde korna çalanlara ceza

İzmit'te trafik ekipleri, Liseye Geçiş Sınavı'na girecek öğrencilerin rahatsız olmaması için okul önlerinde önlem aldı. Korna çalan sürücülere 108 lira ceza kesildi.

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Liseye Geçiş Sınavı yapılırken okul önlerinde korna çalanlara ceza

İzmit'te Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılan okulların önünde sabahın erken saatlerinden itibaren önlemler alındı.

Çocuklarını okullara getiren veliler, okulların önünde trafiği kilitledi. D-100 Karayolu üzerine bulunan okulların önünde trafik güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri sürücüleri yönlendirerek, ulaşımı açtı. Okul önlerine gelen veliler araçlarını gelişigüzel park edince yine polisler devreye girdi. Polisler, okulların önündeki caddede korna çalan sürücüleri uyararak 108 TL ceza kesti.

Sınav öncesi okulların bahçesi veli ve öğrenciler ile dolarken, sınav saati öncesi okul bahçesinde kimsenin bulunmasına izin verilmedi.

Veliler, okulların etrafında bulunan kafe ve binaların gölgelerinde oturarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Bazı veliler ise dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: DHA

Etiketler: para cezası, liseye geçiş sınavı, korna, izmit
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