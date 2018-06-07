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Lise öğrencileri model jet uçağı yaptı

Konya'da Beyşehir Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri, model jet uçağı yaptı.

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Lise öğrencileri model jet uçağı yaptı

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz hafta insansız hava aracı drone yaptıktan sonra bu hafta projelerine bir yenisini daha ekleyerek model jet uçağı üretti.

Yaklaşık 10 dakika havada kalabiliyor

Öğrencilerin F22 model Jet RC uçağı yaklaşık 10 dakika uçabiliyor.

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü öğrencilerinin yerli malzemeler kullanarak ürettikleri RC (Remote Control) uçağın test uçuşu, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’un katılımıyla okulun bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Konuk, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: mesleki ve anadolu teknik lisesi, jet uçağı, drone, Beyşehir, Konya
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