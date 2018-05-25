Limandan kaçan sığır trafiği birbirine kattı

İzmir'e ithal hayvan getiren bir gemiden kamyonlara sevkiyat yapıldığı sırada bir sığır kaçtı.

İzmir trafiğinin ana yollarından Altınyol'a çıkan sığır nedeniyle trafik bir süre durdu. Yolda bir sığırın koştuğunu görenler şaşkınlık yaşadı.

Sığırı yakalamak için bir kamyonetle peşinden giden görevliler, Bayraklı ilçesindeki Meles Deltası'nda bulunan bir parkta hayvanı kontrol altına almaya çalıştı.

Bu sırada sığır, bir görevliye toslayarak yere yuvarladı. Sığır, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Sığırın trafikte araçların arasından geçmesi ve kendisini yakalamaya çalışan görevliye saldırması cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA