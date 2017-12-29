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Buradasınız : » » Limanda çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi

Limanda çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi.

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Limanda çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi

Alaçatı Mahallesi'nde bir sitenin limanındaki teknelerden dumanlar yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangına, 5 arazöz ve belediyeye ait bir su tankeri ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi. Limandaki teknelerden 5'i ise zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tekne, izmir, çeşme
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