Likya Yolu'nda kaybolan 3 öğrenci bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Likya Yolu'nda kaybolan 3 üniversite öğrencisi Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) kurtarıldı.

Ankara'dan tatil için Fethiye'ye gelen Ahmet Sadık Aras (20), Ömer Faruk Güler (20) ve İbrahim Güler (20), sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nden başlayan tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Likya Yolu üzerinden Kabak Koyu'na gitmek isteyen üç arkadaş, havanın kararmasıyla yönlerini kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine sevk edilen UMKE ile iletişim kuran öğrenciler bulundukları konumu ekiplere yolladı. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından öğrencilere ulaşan ekipler, gençlere su ve bisküvi verdi.

Kaybolan gençlerden İbrahim Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüş yolundaki işaretleri takip etmelerine rağmen kaybolduklarını söyledi.

Yürüyüş sırasında sularının bittiğini anlatan Güler, "Yükümüz de sanırım biraz ağır. Çok sarp alanlar da olduğu için kendimizi riske atmak istemedik. Bir yere düşer, telefon da çekmeyebilir diye düşündük ve yardım istedik." dedi.

Ömer Faruk Güler ise kendilerini kurtaran UMKE'ye teşekkür etti.