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Liderlerin yeni yıla nerede gireceği belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile siyasi parti liderlerinin yeni yılı nerede karşılayacağı belli oldu.

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Liderlerin yeni yıla nerede gireceği belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılı İstanbul'da karşılayacak.

Başbakan Binali Yıldırım, yılın son gününü parti çalışmalarına ayıracak.

Yıldırım 31 Aralık Pazar günü AK Parti'nin Burdur ve Isparta 6. olağan il kongrelerine katılacak.

CHP ve MHP Genel Başkanları Ankara'da 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Adana il kongresine katılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni yıla da Ankara'da ailesiyle gireceği bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yılbaşında Ankara'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yeni yıla Ankara'da girecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yılbaşını İstanbul'da ailesiyle geçirecek. Aksakal, yeni yılın ilk haftasında ise Trakya'da bölge toplantılarıyla parti çalışmalarına devam edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da ailesiyle yılbaşını geçirecek.

Kaynak: AA 
 

Etiketler: yılbaşı, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım, 2018
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