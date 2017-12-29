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Liderlerin yeni yıla nerede gireceği belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile siyasi parti liderlerinin yeni yılı nerede karşılayacağı belli oldu.

29 Aralık 2017 Cuma 12:29



