Liderler İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için İstanbul'a gelmeye başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı, dönem başkanı Türkiye'nin, üye ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı açıklamasının ardından olağanüstü zirveye çağırması üzerine İstanbul'da toplanıyor.

Yarın zirvenin yapılacağı Harbiye'de güvenlik önlemleri arttırıldı. Zirveye katılacak olan liderler ise İstanbul'a gelmeye başladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, zirveye katılmak üzere İstanbul'a geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı Abbas'ı, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.

Abbas, kendisini bekleyen resmi araçla havalimanından ayrıldı.

Katar Emiri Şeyh Al Sani İstanbul'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Katar Emiri Al Sani'yi, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı.

Apronda resmi araca binen Katar Emiri Al Sani, havalimanından ayrıldı.

Başbakan Yıldırım, Tacikistan Başbakanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul’a gelen Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı İİT Ziversi için İstanbul'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'yı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bazı ilgililer karşıladı.

Aliyev, daha sonra apronda kendisini bekleyen resmi araçla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA/AA